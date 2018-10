Primero la inundación y ahora un robo terminó con la ilusión de una familia

La impotencia desbordó ayer a Vanesa Camarasa cuando junto a su familia advirtió que las colmenas que había logrado instalar después de la inundación de 2016 habían desaparecido. Eran 16, las suficientes para convertirse en las 30 con las que pensaban multiplicar la producción y así llegar un poco más cómodos al 2019, cuando su hija mayos cumpla sus 15 años.

Vanesa se desempeña como auxiliar suplente en la escuela N° 3, su marido Damián cumple tareas con un gasista y hace algunos trabajos de electricidad, sus hijos usan los trajes de apicultores y colaboran siempre en las tareas que alimentan las esperanzas de contar con una actividad extra para generar dinero.

Cuando las aguas comenzaron a amenazar las 80 colmenas que habían logrado armar en la costa, intentaron conseguir una barcaza para trasladarlas. "Mi marido fue a hablar con el intendnete, nunca tuvimos para una barcaza para traer todo junto de ela isla", recordó la mujer y remitió a que las ayudas para damnificados a veces solo se limitan a bolsas de mercadería y no a la preservación de un trabajo. En ese entonces los 2500 pesos que costaba cada colmena, literalmente se hundieron. "Cuando fuimos a verlas no quedaba nada", lamentó.

Con la fiesta de 15 años para el 2019 en el horizonte y algunos materiales que tenían guardados, este año comenzaron nuevamente de cero y armaron en casa las quince colmenas con las que contaban hasta ayer. "Aahora estábamos armando 300 marcos con los chicos, hoy fuimos para nuclearlas a esas 15" y explica para quien no conoce de apicultura: "Se cortan al medio y de un núcleo haces dos; la reina a los 3 días pone de vuelta y con ese margen mas o menos, en la cosecha de ahora sacás 5 o 4 tambores de 10.000 pesos cada uno y con eso lo ibamos a invertir para poder hacerle el cumpleaños".

El pedido de ayuda para abonar los costos de una barcaza no fue el único que la familia formuló en la comuna. También intentaron que los ayudaran a generar esta etapa porque no querían ni comida ni otros materiales que no fuesen para su modesto proyecto productivo. "Nunca más nos llamaron, ya te vamos a llamar me decían; fui yo un milló de veces", relató Vanesa. Cuando fue preguntada por el área de producción o los pequeños microcréditos que se otorgan a familias con deseos de salir adelante, rarificó que nada de eso le fue informado.

Como sucede con los viveros y la ola de robos que los azota, los ladrones parecen "tener ganas de trabajar" o buenos lugares "donde ubicar" sus proyectos productivos.