Primera A: Independencia, el campeón que se reforzó con jugadores sin lugar en otros clubes y confió en sus juveniles

No es fácil ser entrenador de Independencia porque cuenta con una hinchada muy numerosa y exigente a la que en la cancha no le tiembla la garganta para alentar y, también, quejarse si los resultados no acompañan.

Gabriel Guereta, identificado con Paraná donde se lució muchos años como arquero, se hizo cargo del plantel a principios de año y se rodeó de Diego Ojea, el preparador físico Leonardo Bargues y el masajista Gustavo Quinteros y llevó al Auriazul a la obtención del Clausura para Primera A que le valió la estrella número 25 a la institución más ganadora de la Liga Sampedrina (LDS).

El cuerpo técnico no pidió lujos para el plantel, sólo que la figura del Clausura 2018 el delantero Nicolás Martelli regresara tras tener en duda su continuidad. Después, a la base de José Sepich y Agustín Esquivel le añadió jugadores que no tenían lugar en sus respectivos clubes. En esa condición llegaron el guardametas Emiliano Piri (Paraná) por la ida de Matías Aranda, Nicolás De Vincenzo (Atlético) y Alejo Somohano (Sportivo) a principios de temporada y Oscar Ortega (Mitre) y Felix Boaglio (Banfield) para el Lorenzo García junto con Matías Torre, Eduardo Balladares y Martín Fleitas quienes, aunque jugaban en el Taladro, cambiaron de aire.

A ellos, se le anexaron juveniles que están dando sus primeros pasos en primera división y mostraron caracter y nivel en el Torneo Preparación que tuvo lugar en verano: Braian Moreno, Juan Zapata, el arquero Paul Montes, Juan Martín Vellón, Julián Barrios, Braian Soto, Mauricio Velo, Marcos Gómez, Elías Franco y Nicolás Almirón quienes cuando Guereta los necesitó estuvieron a disposición y fueron importantes para dar una nueva vuelta olímpica.

En el Clausura, de los nueve partidos que disputó la I ganó cinco (Paraná, Mitre, Portela, General San Martín y el Negro), empató dos (La Esperanza y Las Palmeras) y perdió otros tantos (Banfield y Sportivo) por lo que sumó 17 puntos. En su cancha, se impuso en dos encuentros, perdió la misma cantidad e igualó otro con nueve gritos dados y cuatro recibidos. Como visitante sonrió en tres ocasiones y empardó la restante con siete conversiones a favor y cuatro en contra. En total marcó 16 goles y le hicieron ocho. Su máximo artillero fue Martelli con siete, entre ellos el de la coronación en el estadio Carlos Asali de Baradero, seguido de Fleitas con cuatro.