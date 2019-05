Primera B: Tomás Corbalán, el Pichichi del Apertura

Concluyó el fixture del Apertura para Primera B que organizó la Liga Sampedrina (LDS) y Tomás Corbalán fue el máximo artillero con siete tantos marcados en igual cantidad de partidos.

El centrodelantero de América no convirtió en la última fecha en la victoria de su equipo ante Defensores Unidos pero como tampoco lo hizo Luciano Díaz en la de Agricultores frente a San Roque quedó como único líder con un promedio de uno por partido. Antes, le gritó dos a Agricultores en el debut y uno cada uno a Portela, La Roca, San Roque, Rivadavia y Fundición.

"Para mí significa mucho porque hace dos años que no jugaba y cuando llegue a América había siete delanteros y no me veía con muchas posibilidades. Con mucho sacrificio hoy estoy jugando de titular", relató a La Opinión Corbalán.

Díaz, en tanto, sumó seis al igual que Cristian Díaz, compañero del líder en el Sabalero. Más atrás, con cinco, se ubicaron Manuel Palavecino (Agricultores), Julio Sampo y Michel Gómez (Fundición); Germán Sotto, Martín López y Román Quiróz (Portela). Enzo Ojeda del club de Gobernador Castro conquistó cuatro.

El Trofeo Pichichi es el premio que otorga cada año diario deportivo de España Marca al máximo goleador de La Liga de ese país. En consiguiente, se suele utilizar el término pichichi para referirse al máximo anotador de un torneo de fútbol.

Actualmente, el más ganador de la distinción en homenaje a Rafael Moreno Aranzadi quien jugó en el Atletic Club de Bilbao y sobresalió por su capacidad de gritar tantos, es Lionel Messi con seis, misma cantidad que Telmo Zarra.