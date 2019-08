Primera B: La historia del delantero de La Roca que entrenó en La Masía de Barcelona y estuvo en las inferiores de Boca

Uno de los líderes del Clausura para Primera B que organiza la Liga Sampedrina (LDS) es La Roca, equipo que conformó Héctor Villarreal que en el Apertura no ganó ningún partido pero en el presente certamen está mostrando una cara totalmente diferente y, a falta de una jornada para concluir el fixture, tiene muchas posibilidades de ser campeón y ascender a la A. Su plantel de primera lo conforman jugadores del Conurbano que son desconocidos en el ámbito local y uno de ellos es el delantero Jorge Vallejos quien en su carrera se dio el lujo de entrenar en Barcelona y en Boca Juniors, dos de los clubes más importantes del mundo.

Vallejos tiene 27 años y es de Monte Grande, localidad cabecera del partido de Esteban Echeverría. En 2012, tras quedar libre en Tristán Suárez y Victoriano Arenas y mientras jugaba en una liga amateur con amigos, fue a una prueba de The Chance, el programa mundial de reclutamiento de talentos de Nike, que se realizó en Casa Amarilla, centro de entrenamiento del Xeneize, con ojeadores como Carlos Bianchi, Julio Santella, Diego Latorre, Francisco Maciel y Mauricio Piersimone, entre otros, y fue seleccionado junto a 27 jóvenes de entre 17 y 20 años para concentrar en Sofitel Los Cardales. En el predio de Campana, el atacante sobresalió en los cinco días de entrenamiento y fue elegido para viajar a España junto con Tomás Arrachea, defensor de General Madariaga.

Con 19 años, en agosto de 2012 Vallejos entrenó veinte días en el predio La Masía de Barcelona, cuna de grandes figuras del fútbol mundial como Lionel Messi, Iniesta, Xavi, Gerard Piqué y Carles Puyol, entre otros. "Éramos cien chicos de 55 países, dos de cada país. De esos cien seleccionaban a algunos jugadores y un día fuimos a entrenar con los del plantel profesional. De esos cien quedamos 26 que jugamos una final en el mini estadio de Barcelona y 16 fueron elegidos para hacer un tour donde, en enero de 2013, jugaron contra Juventus, Barcelona, Manchester United y Los Ángeles Galaxy, todos equipos de Nike. Yo jugué la final en Barcelona pero no me eligieron", relató el atacante a La Opinión.

A la vuelta de Europa, Vallejos empezó a entrenar en la cuarta de Boca Juniors pero nunca llegó a debutar porque desde Victoriano Arenas retrasaron el envío del pase y, cuando lo enviaron, fue tarde para ficharlo en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). "Quedé dando vueltas porque no sé qué pasó con el representante que tenía que no me llamó más, ni con Nike, me quedé sin jugar", explicó sobre la continuidad de su carrera el delantero que tiene dos goles en el Clausura de la LDS con la camiseta naranja de La Roca.

El montegrandense recaló en 2014 en Rivadavia de Lobos donde compitió en el Federal C y dio la vuelta olímpica en la Liga Lobense. Un año después, disputó el certamen del Consejo Federal de la AFA con un club de Santa Rosa, La Pampa, en el que permaneció hasta 2016 y regresó por "temas económicos". Luego de entrenar libre y despuntar el vicio en una "liga amateur" para "no estar parado", un "conocido" lo contactó con Villarreal quien lo probó para La Roca y no dudó en ficharlo para integrar el plantel de primera en su regreso al fútbol local.

-Vallejos observa una jugada en la victoria de La Roca ante América. Foto: La Opinión.

The Chance convocó a alrededor de diez mil jóvenes de Argentina que fueron parte del programa y sólo dos, Vallejos y Arrachea, viajaron a Barcelona tras la concentración en Sofitel Los Cardales. Hoy, la ilusión del joven de Monte Grande es poder dar la vuelta olímpica el domingo con La Roca en el Clausura para Primera B, ascender y afrontar la próxima temporada con los mejores clubes de San Pedro, Baradero y Pérez Millán.