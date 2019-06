Primera A: Alejandro Monzón, Agustín Poll e Ignacio Colombo explicaron por qué Sportivo es campéon del Apertura

Sportivo Baradero se coronó campeón del Apertura para Primera A de la Liga Sampedrina (LDS) una fecha antes de que concluya el fixture gracias a la victoria 3 a 1 ante La Esperanza como visitante y sus jugadores celebraron la conquista en el Polideportivo Pablo Noat.

La Opinión dialogó con tres de ellos, el castrense Alejandro Monzón, el exdeportista del Verde Agustín Poll y el arquero santafesino Ignacio Colombo quienes explicaron por qué el Lobo se quedó con el trofeo y clasificó al Torneo Regional Federal Amateur 2020 tras su temprana eliminación en el que pasó.

Alejandro Monzón: "Es mi primer título en la Liga Sampedrina y muy contento porque fue un torneo duro pero nos propusimos ir partido a partido y llegamos al final enteros. Fue duro quedar eliminado en el Regional porque teníamos esperanzas en ese torneo pero no tuvimos la suerte necesaria. No supimos reponer a ese golpe duro y nos propusimos llegar a esto. Se dio, trabajamos mucho y muy contento".

Ignacio Colombo: "Nos quedamos con una espina en el Regional, no sé si merecíamos más o no pero nos dolió quedar afuera en primera instancia. Metimos la cabeza de lleno en la liga y la idea era ganar. Creo que somos campeones porque salimos a jugar igual en todas las canchas, de local o visitante, a buscar los tres puntos y quedó demostrado. No sé si me quedo, mi pase pertenece a Sportivo Las Parejas y depende de ellos si me dan el préstamo o no".

Agustín Poll: "Perdimos dejando todo en el Regional y al otro día nos levantamos y pensamos en otra cosa. Este grupo se destaca por la actitud, las ganas de ganar cosas y siempre quedar en la historia. Ser goleador es un objetivo menor al lado de ser campeón, primero el campeonato y después lo demás".