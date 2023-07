Primera A: Atlético derrotó a Portela y le da vida a La Esperanza y Central Córdoba

Gran victoria de Atlético por 3 a 0 ante Portela con los goles de Maximiliano Luna, Facundo Pérez y Mariano Zárate. El Negro logró un triunfo que le permite seguir con chances en el campeonato, por su parte los de Portela siguen sin ganar y llegaran a la última en descenso directo, dándole la posibilidad a Central Córdoba de ganar y salvarse todo esta tarde.

Posiciones: General San Martín 16; Atlético 15 (+1); Sportivo 14; Rivadavia 13; Paraná 13; Defensores Unidos 12; Independencia 10; Central Córdoba 4; La Esperanza 2; Portela 1 (+1).

Los encuentros restantes de la octava fecha (Primera A)

Domingo 15:30hs

Rivadavia vs Paraná

Defensores Unidos vs Sportivo

General San Martín vs Independencia

Central Córdoba vs La Esperanza