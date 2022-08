Previas en ruta 191: piden seguridad y controles de tránsito

Este miércoles en el programa Radio Cuarentena, una mamá de una adolescente que concurre a las fiestas y previas que organizan los chicos en el salón de eventos ubicado en Ruta 191 manifestó su preocupación por la seguridad de los asistentes a la salida de esos eventos.

“Siempre voy a buscarla, la llevo y la voy a buscar. En el camino voy con miedo, no es solamente los adolescentes, los padres tampoco toman conciencia. Hay que ir despacio y poner balizas. Me gusta que vayan porque se divierten, sé que van a disfrutar, pero me da miedo”, dijo.

Si a la ruta se le suma el tráfico de autos de padres que van a buscar a sus hijos y decenas de chicos que vuelven caminando por la banquina, a menudo alcoholizados, o que esperan el colectivo que dispone el salón para acercarlos a la intersección de Ruta 1001 y Mitre, la situación se torna peligrosa.

“Algunos se vuelven caminando. Me pasó que volvía con mi hija, venía un chico solo en la banquina, en zig zag. No dudé un segundo, puse balizas, frené, bajé. Le dije quedate tranquilo que yo te llevo, vine a buscar a mi hija y sus amigas. El nene re asustado, era una criatura. Lo llevé a la casa y esperé que entre, pero me volví tranquila”, relató la madre que pidió controles.