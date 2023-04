Preocupan los casos de estudiantes víctimas de robos

En los últimos días aparecieron casos de asalto o intento de robo a estudiantes de los distintos niveles educativos que cursan en diversas instituciones, en todos los turnos.

La situación no es nueva y forma parte del lamentable crecimiento de hechos delictivos, muchos de ellos bajo la modalidad motochorros, que ocurren en diversos puntos de la ciudad, incluso en zonas donde el patrullaje de la Policía es habitual.

Alía, una estudiante del Instituto Superior 119 que funciona en la escuela Normal, volvía en bicicleta a su casa por calle Güemes cuando, entre Las Provincias y Ansaloni, cuando tres jóvenes la asaltaron, pasadas las 22.00.

“Venían tres pibes del lado derecho, uno me corrió, me tapó la boca, me bajó de la bici y al ver que no llevaba nada encima de valor me sacó la mochila y se fue corriendo con los otros dos”, relató en Radio Cuarentena.

En el barrio, dijo Alía, los vecinos “andan cuidadosamente” por el temor a los robos. Ella, por ejemplo, tenía el celular escondido entre la ropa, por lo que no se lo arrebataron. “Es preocupante no poder salir sin miedo a que venga un pelotudo y te robe algo que tanto costó”, se quejó.

Lucrecia, la mamá del adolescente asaltado por una pareja en moto el lunes a las 7.30 de la mañana en Bottaro, entre Saavedra y Ayacucho, contó que su hijo estuvo “con susto” todo el día tras el episodio.

“En ese momento pensó que era un chiste, porque viene la moto con la parejita y le dijeron “dame todo, guachín”, pensó que era un chiste de algún amigo o algo así”, relató.

Los asaltantes le apuntaron con un arma en la panza y le pidieron la mochila, en la que además de los útiles escolares llevaba el celular. Lucrecia expresó su preocupación porque los asaltantes también eran jóvenes. Los compareñros de su hijo le contaro que “ayer mismo a un nene de primer año almbién le habían robado”.

La semana pasada, otro chico de 13 años se resistió a un asalto cuando iba para la escuela y fue asistido por vecinos de la zona del club Independencia. Se dirigía a la escuela 1, donde cursa en la secundaria 8. Eran alrededor de la 9.30 de la mañana.

“Iba en bici y se le atravesó uno en moto. Le dice ‘dame la mochila’, y él no quería saber nada”, contó Raquel, su mamá. “Mirá que tengo un cuchillo”, amenazó el delincuente. El joven no se amedrentó y aparecieron vecinas del barrio que le gritaron al ladrón.

El delincuente “le pegó el tirón” y le arrebató la mochila. “Quiso subir a la moto para disparar, él le pegó un empujón y cayó de la moto, ahí le manoteó la mochila y los vecinos le dijero (al ladrón) que se vaya”, contó Raquel.

Una vecina le prestó el celular para que pudiera comunicarse con su familia. “Vino re mal, los primeros días lo estuve llevando yo, porque me daba miedo”, señaló la mujer.