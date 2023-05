Susana manifestó: “Quiero hacer un reclamo por su intermedio. En La Buena Moza, ya van cuatro perros muertos por envenenamiento. No podemos culpar a nadie porque no saber quién es, pero no puede ser que envenenen animales. Los perros tienen dueños, no son de la calle, y así fueran de la calle no tienen por qué envenenarlos. Encontramos uno en la calle y otro se escapó, volvió y murió anoche”.