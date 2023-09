“Quisiera hacer un reclamo, ¿quién se hace cargo de los perros que están en Padre Santana y Rafael Obligado?”, escribió Alejandra.

Luego apuntó: “Son súper agresivos y no hay día que no salgan a atacar a los peatones. Tengo a mis hijas que pasamos todos los días por ahí y nadie se hace cargo, tienen comida y una cucha, pero en la casa que están no es la dueña. Ya me tiraron a la nena más chica, ¿esperan que pase algo más grave? ¿o los “cuidadores” se van a hacer cargo al menos de atarlos?”.