Preocupación en Independencia por el robo de bloques del tapial de la cancha de fútbol: "Ya no sabemos qué hacer", admitió un dirigente

"Nos están robando las ganas de continuar", sintetizó el vicepresidente de la Comisión Directiva de Independencia, Federico Cao, para explicar el último hecho de vandalismo que sufrió el club en su sede del barrio 1º de Mayo: les sustrajeron bloques del tapial perimetral.

La Comisión Directiva fue anoticiada con una foto de que desconocidos se llevaron al menos tres partes del muro premoldeado en su tramo que da a la calle Güemes, justo detrás de donde está el cerco de la antena ubicada dentro de su terreno.

"Es algo de no creer, no sabemos cómo hacen para sacarlo. Después de tanto esfuerzo, se pone todo cada vez más cuesta arriba la cosa. Es de no creer, ya no sabemos qué hacer, no hay control", manifestó decepcionado Cao a La Opinión teniendo en cuenta que en los últimos meses la entidad está sin actividades por la pandemia de coronavirus, no genera ingresos y se las ingenia con acciones extraordinarias como las polladas para poder pagarle a sus empleados.

El faltante de esos bloques hace que desde la vía pública se observe hacia el interior del predio en el que está la cancha de fútbol mayor que fue cercada con esa pared en la última obra para la que los dirigentes e hinchas hicieron un valioso se esforzaron en reunir fondos. Incluso, en sus distintas sedes, la institución fue víctima en el último año de varios hechos delictivos.