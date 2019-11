Preocupa a la Justicia el mercado negro de armas de fuego

La semana pasada, a Oscar Lezcano, de 17 años, lo mataron a balazos en la vía pública. La Justicia investiga, en ese caso, qué circunstancias previas desembocaron en los disparos que descerrajó Elías "Pipi" Gonda prácticamente en la puerta de su casa, en inmediaciones de Fray Cayetano Rodríguez.

A la fiscala Viviana Ramos, que tiene a su cargo la causa, le preocupa el creciente uso de armas de fuego para dirimir conflictos. Y tiene una certeza: el mercado negro que abastece a quienes están dispuestos a solucionar esas disputas a los tiros.

"Hay una disputa entre distintos integrantes de distintos bandos, hay una conflictividad social delictual en esta zona", dijo Ramos el sábado en Sin Galera, cuando accedió a dialogar con este medio sobre las causas que tiene en trámite, con los homicidios de Lezcano y de Elías Chávez como temas principales.

"El tema de las armas es una problemática que tenemos siempre en esa zona, hay disparos de armas de fuego, se allanan varios domicilios y no se encuentran las armas, a veces sí, a veces no", señaló la fiscala, que también dejó expresada su preocupación respecto de la liviandad con la que los protagonistas hablan sobre sus conductas.

"Los imputados se justifican a sí mismos diciendo que no tenían otra forma de solucionar estos conflictos de larga data que no sea a los disparos. Esta es la forma que encuentran de resolver los conflictos, al estilo del viejo Far West", dijo la titular de la UFI 11.

"Me preocupa mucho la cantidad de armas que uno sabe que hay en San Pedro", señaló y detalló que a partir de las denuncias que reciben ambas fiscalías se llega a la conclusión de que "el mercado negro de armas es muy importante".

"Muchas veces no se puede encontrar el arma en los allanamientos, y se trata de gente que está siendo denunciada, se reiteran, son los de siempre, y no es que no las tienen a las armas; no sé cómo hacen, pero hay una complicidad entre varios y se van pasando las armas", detalló.