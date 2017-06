Por un error de carga, decenas de chicos podrían quedar fuera de los Bonaerenses para especiales

Este sábado en Sin Galera, el recientemente asumido Director de Deportes, el profesor de folklore Luis María Rodríguez, habló del inconveniente que se presentó en la inscripción de participantes de los torneos Bonaerenses, cuyas instancias clasificatorias ya comenzaron para algunas categorías.

"Cuando yo asumo, me puse en conocimiento de cómo fue el sistema", dijo Rodríguez en relación al cambio de modalidad de inscripción que comenzó a implementar Provincia este año. Los interesados debían registrarse en la web de la empresa elegida por Provincia para supervisar la inscripción, que luego la Subsecretaría de Deportes de Buenos Aires debía autorizar.

En el proceso, se pospuso dos veces el plazo de inscripción, con inconvenientes tanto en Cultura como en Deportes. "En la municipalidad estuvieron trabajado los chicos mientras no hubo director, nos quedamos sin luz, no había teléfono. Se pasaron varias planillas en soporte papel porque no había sistema, para las personas encargadas en cargarlas en otra sede, y por ahí creo que quedaron dos planillas sin subir", manifestó el funcionario.

"Son chicos con discapacidad, inclusive no me acuerdo bien en el deporte, pero la realidad es estamos haciendo lo posible para que todos los chicos puedan participar y que se le dé sentido a lo que es el alma de los torneos bonaerenses, que es la inclusión", aseguró Rodríguez.

Desde la Dirección de Deportes que conduce el profesor de danzas folklóricas tras la renuncia de Fernando Juan Bennazar, aclararon que se agotarán todas las instacias para evitar que los chicos queden fuera de los torneos.