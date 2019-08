Por un accidente, una mamá alerta y pide que "hagan algo" para reparar juegos de la Plaza de la Amistad

El relato de una mamá puso en alerta nuevamente a la población sobre el estado de los juegos de aventuras que se construyeron hace más de una década en parques y plazas de San Pedro. Los más famosos, son los que estaban frente a la Aduana y en la Plaza de La Amistad sobre calle 11 de Septiembre.

En marzo se hizo el anuncio y en mayo llegó la confirmación de la derivación de siete millones de pesos para la remodelación y mantenimiento.

El domingo, una nena cayó desde el puente de uno de los pasadizos y por fortuna sólo sufrió lesiones menores. Esto es lo que relató Iara Giselle Callegari tras el accidente:

"El Domingo 4/8, salimos de paseo caminando con nuestra hija Sophie, íbamos a ir al Paseo Público, de pasada nos quedó la plaza de La Amistad, dijimos 'una subidita y una tirada de tobogán y seguimos'.

Todavía maldigo el momento en que frenamos, la tirada de tobogán podría haber terminado con un final peor al que nos tocó.

Sophie se subió, y al que no lo sabe, para ir al tobogán se sube por otra 'torrecita', se cruza el puente y ahí llegás al tobogán. Nunca llegó al tobogán...

Mientras que yo caminaba desde el piso, y ella por el puente, ninguna de las dos lo vio venir, faltaban tablones del piso del puente. Sophie cayó de una altura de casi 2 metros, diría 1.80. Al caer, cae de espaldas contra el tronco que esta casi al ras del piso, rebota y cae boca abajo.

Pienso en el momento de verla cayendo y yo sin poder evitarlo, y se me estruja el alma, me duele el pecho de pensar en otro final. Otro final que se podría haber evitado, pero el que nos tocó fue terminar en la guardia, con 3 placas, análisis de sangre y de orina, 3 horas en observación.



Sophie está bien, salvo el golpe en la cara, gracias a Dios, la Virgen o a la pura suerte de haber esquivado otro final. Podría haberse rasgado cualquier parte del cuerpo con los clavos que ahi se ven en las fotos, podría haberse quebrado, no volver a caminar, cualquier cosa podría haberle pasado.

¿Cómo se podría haber evitado este momento horrible? Con control, con el municipio corroborando que el espacio en donde juegan nuestros chicos es seguro, cambiando las tablas podridas, o por lo menos clausurandolos si es que no tienen fondos para arreglarlos ¡¡¡Pero hagan algo!!! Mi hija hoy esta sana, vive y ríe. Pero podría no haberla vuelto a escuchar reir... El doctor de la guardia me lo dijo, fue un milagro y una suerte bárbara que no le haya pasado nada".

Según las declaraciones que en el mes de mayo formuló el Secretario de Obras Públicas en Sin Galera, el proyecto para utilizar los fondos derivados por el gobierno de la provincia comprendían 17 plazas para las que se había previsto licitación y adjudicación de las tareas que ya comenzaron pero aún no llegaron a ese sector.