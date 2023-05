¿Por qué tantas veredas sucias?: la opinión de los sampedrinos

“La gente es muy sucia. No barren. No limpian basuras. No cortan el yuyo que crece en las juntas de las baldosas. Mucha desprolijidad. Como que no quieren sus casas”, opinó Nancy y Sebastián la respaldó: “Es un abandono total, los frentes sucios, la gente tirando basuras por todos lados”.

Nilda, por su parte, hizo hincapié en esto: “Más que sucias las veredas están todas rotas y otras con poco mantenimiento. Y las calles que están arreglando con huellas de los autos que pasan”.

Por supuesto, hubo comentarios relacionados a las mascotas y la poca costumbre de juntar sus heces en los paseos por sus barrios.

“Sería muy interesante que la gente deje que sus perros caguen en sus casas. Porque no los sacan a pasear, los sacan a que caguen en veredas ajenas y uno de cada cincuenta lo junta”, opinió Diego.

“San Pedro da asco, nada funciona. Tengo dos mascotas y no los dejo salir a la vereda, pero hay en la cuadra más de 10 perros sueltos enamorados de mi vereda y sus dueños mirando cómo agarro la pala y el escobillón para sacar la caca de sus perros, peroooooo nadie dice nada, perrera noooo por favor!!! Pero tener animales y no darles de comer y dejarlos en la calle, sííí”, dijo Viviana muy enojada.

Al respecto de la situación de los perros y las veredas, esta fue la conclusión de Georgina: “La gran mayoría de las personas sacan a pasear a sus perros y no juntan la caca, ni hablar de los que los largan a la calle a hacer sus necesidades. La verdad son una verdadera cloaca las calles de San Pedro”.

Otro vecino del barrio Los Aromos dijo al respecto: “Tengo una mascota que nunca está en la vereda pero todos los días junto popó de todos los perros del barrio. Mucho baño canino, hebilitas a las perras y perfumito, pero largan a los perros a otras veredas para que ensucien, ¡total la junto yo!”.

Justo también aprovechó la pregunta para descargar su bronca: “No, a la gente no le interesa nada que la mascota haga sus necesidades en cualquier lugar. Miran para otro lado. Hoy tenemos que ir caminando y mirando las veredas de San Pedro porque verdaderamente están llenas de caca de perro, es un asco ¿y vos te pensás que el dueño de la mascota lo va a juntar? ¡Jodete vos que sos el frentistas!”.

¿Limpiás tu vereda? Mónica respondió con resignación: “Sí, limpio la mía, limpio el cordón mío y el de mi vecinos de al lado, si no no sirve. Me dan mucha bronca cuando veo vecinos tirar las hacees que se encuentran en sus veredas al medio de la calle, o juntan la mugre y la dejan amontonada en el cordón como si tuviésemos cordones. Hay una vecina que día por medio larga agua a rolete y con ella toda la basura de la cuadra. Por supuesto me toca juntar la de todos, porque soy casi la última de la cuadra. Pero bueno, como dicen: al que le gusta el durazno, que se aguante la pelusa y a mí me gusta ver mí frente limpio”.

Irene también dijo sobre eso: “Mi vereda es un asco, mi vecina tiene un perro, está suelto, trae siempre mugre a mi verda. Cansada limpiar la mugre de mi vecina, hasta ella tira la mugre a la mía y eso que tiene una despensa. Papel, caramelo, alfajores, todo tira. Yo cansada, ya no sé qué hacer porque me cansé de decirle”.

Por suerte, también hubo comentarios como el de Sandra, que apeló a la acción: “¡Podemos tener las veredas limpias! Recordemos juntar la caca de nuestros perros”.