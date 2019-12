Por qué Independencia o Paraná no pueden ocupar la plaza de Sportivo Baradero en el Torneo Regional 2020

Sportivo Baradero no jugará el Torneo Regional Federal Amateur 2020 y la plaza que dejó vacante de la Liga Sampedrina (LDS) no la podrá utilizar ningún otro club porque, tal indica el reglamento del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), no es trasladable.

El Lobo obtuvo su lugar en el certamen nacional gracias a que fue campeón en el Clausura 2018 y Apertura para Primera A 2019. En el primero su escolta fue Independencia, elenco al que le ganó la definición en su Polideportivo de la ruta 41 mientras que en el segundo el Albirrojo se ubicó como su escolta. Ambos son los equipos que, tras la baja, hubiesen estado en condiciones de disputar un duelo entre sí para decidir su reemplazante.

Incluso, la I obtuvo el título en el Clausura para Primera A 2019 pero dicho campeonato lo clasificó a una definición con el ganador del primer certamen del año próximo por un lugar en el Regional 2021. Si da la vuelta olímpica nuevamente, se meterá en el campeonato nacional directamente.

Sin la chance de, más allá del no ingreso de Sportivo, jugar el Regional, el Auriazul y Albirrojo decidieron afrontar el Torneo de Clubes de Federación Norte que iniciará el 15 de enero y para el que están entrenando. En consiguiente, la LDS no contará con un representante luego de dos años porque en 2018 lo hicieron Las Palmeras y Paraná y en el corriente calendario Mitre y el Lobo.