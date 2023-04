Por el tiempo, suspendieron la fumigación contra mosquitos y analizan retomar el jueves

La fumigación contra mosquitos que planificó la Dirección de Bromatología fue suspendida por las condiciones climáticas, puesto que la acción del viento no permitió la continuidad del plan trazado.

El área que conduce Saverio Gutiérrez había previsto un “mapa de la fumigación” que incluye la zona costera, plazas de la ciudad y la zona periférica donde hay baldíos y zanjones.

“Se hizo zona norte, se levantó viento. Tuvimos que detener un rato a esperar qué iba a pasar y no se detuvo el viento bien, tuvimos que suspender. La idea era hacer todo el perímetro de la ciudad y partes de los bulevares otra vez”, explicó el veterinario.

Gutiérrez informó que este martes “ha mucho viento” como para retomar las tareas y que para el miércoles hay pronóstico de tormentas para la tarde, por lo que recién podrían recomenzar el jueves.

El director de Bromatología dijo que la presencia de mosquitos “se termina cuando aflojen un poco las lluvias o la temperatura baje por debajo de los 10 grados, ahí vamos a tener un poco de alivio”.

Saverio Gutiérrez recordó que la fumigación tiene como objetivo los mosquitos que provienen de la zona de islas y del campo, pero no el control del que contagia dengue. En ese marco, destacó que es muy importante que la población “no se relaje tanto” y mantenga las medidas de prevención en sus patios.

Además, el veterinario señaló que el personal de Bromatología que se ocupa de las fumigaciones fue apedreado en algunos puntos de la ciudad cuando cumplían con una tarea que, por cierto, es demandada por los propios vecinos de diversos barrios.

“Con un ladrillo casi nos estallan un vidrio. Si lo hubieran hecho estallar, el conductor hoy estaría ciego, así que optamos por no ri a determinados lugares directamente donde hubiera riesgos. Tenemos un par de lugares en la ciudad donde nos ha pasado y decidimos no pasar mas. No podemos arriesgar al personal”, señaló.