Por “alta demanda transfusional”, Hemoterapia del Hospital recibió donantes este sábado

Este sábado, el sector de hemoterapia del Hospital invitó a acercarse para donar en una jornada especial de atención debido a que existe “una alta demanda transfusional y a veces los tiempos nos juegan en contra”, según detallaron.

El servicio funciona habitualmente de lunes a viernes a partir de las 7.30. “Seguimos acudiendo a su solidaridad para aquel que pueda hacerse un tiempito en la semana y acercarse a donar”, informaron a través las redes sociales y agradecieron a quienes se acercaron.

Para ser donante es requisito acudir con DNI, tener entre 18 y 65 años, y un peso mayor a 50 kg. El dador no puede padecer alergias en el momento de la donación.

Es requisito no haberse realizado tatuajes, piercing o perforaciones en los últimos 12 meses; no haber tenido contacto sexual con parejas ocasionales en los últimos 12 meses y ni haber tenido cirugías, partos, abortos, cesáreas en 12 meses.

Es preciso no estar bajo tratamiento médico, no haber padecido hepatitis B, hepatitis A o tener pruebas positivas para HIV; no hacer uso de drogas tales como cocaína, marihuana, éxtasis, etc.

Los donantes que hayan tenido covid sin internación deben esperar 3 meses desde el alta médica, y en caso de haber sido vacunado contra el coronavirus hay que esperar un mes.

El día de la extracción se recomienda tomar té, mate, café (si es dulce, mejor), jugos, gaseosas o alguna fruta (menos banana). Hay que evitar los lácteos y productos que contengan grasa, como bizcochos, facturas o galletitas.