Polémica porque un boliche no permitió el ingreso de una chica que llevaba pañuelo verde

Este sábado por la noche, una joven sampedrina fue por primera vez a un boliche céntrico pero no pudo entrar porque el personal de seguridad le denegó el acceso con el argumento de que en su cuello llevaba el pañuelo verde de la campaña nacional por aborto legal, seguro y gratuito.

La situación se dio en el local de esparcimiento nocturno denominado Moscú, ubicado en Mitre al 1000. "Cómo puede ser que no me quieran dejan entrar a un boliche por tener el pañuelo del aborto en el cuello", se quejó la joven.

"La verdad que es que no entiendo nada. Me hicieron la comparacion tan estupida de decirme: 'Es como si llevaras la camiseta de un equipo'", relató respecto de la decisión del personal de seguridad de no permitirle el acceso al boliche.

La agrupación feminista Libres de Miedo emitió un comunicado para repudiar lo sucedido. "Los pañuelos verdes no se guardan", aseguraron desde la organización, cuyas integrantes expusieron el sábado su experiencia en el Encuentro Nacional de Mujeres de Chubut.

"Vamos a seguir luchando por nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Vamos a seguir mostrando que la marea verde avanza y que el patriarcado se va a caer... o mejor dicho, lo vamos a tirar. Será ley. Arriba las que luchan. No bajen los pañuelos hermanas", expresaron.

"¿Por qué fuiste con el pañuelo a un boliche", le preguntó otra chica en Facebook. "Porque, encima de defenderlo, me gustaba cómo me quedaba. No tiene por qué haber un problema con eso,menos en un boliche y menos en ese", le respondió la joven protagonista del caso.