Polémica por una docente que pidió licencia médica y aparecieron fotos de ella en Disney

La polémica por docentes que viajan al exterior de vacaciones mientras están de licencia médica en sus cargos en las escuelas llegó a San Pedro: aunque es histórico y hasta ya hubo casos denunciados que no llegaron a sanciones, esta semana surgió uno que podría tener consecuencias serias para su protagonista.

Una profesora que se desempeña en dos cargos directivos en establecimientos educativos de la ciudad apareció en fotografías en las redes sociales desde el complejo turístico Walt Disney World, en Orlando, Estados Unidos, a pocos días de haber elevado su licencia médica a través del nuevo sistema online.

La aparición de la foto causó enojo entre sus colegas y comenzó a circular. Aunque desde el lunes que el tema es comidilla en el ambiente educativo, la Jefa Distrital de Educación local, Mercedes Vellón, dijo a La Opinión el viernes por la tarde que no estaba al tanto del tema.

Sin embargo, otras fuentes relacionadas con la cúpula jerárquica del sistema educativo confirmaron a este medio que el caso está en análisis porque hubo primero una denuncia anónima y luego habría sido elevada formalmente a los superiores por los propios colegas de la protagonista.

No es la primera vez que sucede. Hay al menos dos casos resonantes que estuvieron en análisis, aunque no hubo sanciones: en uno, una directora de escuela se fue a Cataratas con licencia médica y fue denunciada, pero su caso no pasó de las autoridades locales y quedó en la nada; en otro, una directora pudo certificar que había viajado a Estados Unidos por "familiares enfermos" y logró evitar el presumario.

En el caso de la directiva que está en Disney, la semana que viene habrá novedades respecto de cómo avanzará el caso en la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense que conduce el ministro Gabriel Sánchez Zinny, a cuyas oficinas deberá llegar el asunto para que comience el proceso de investigación que permita atribuir o deslindar responsabilidades.