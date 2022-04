Polémica por un truco fallido en una obra circense de la plaza constitución

Un episodio que para muchos pasó inadvertido no sucedió lo mismo con una familia que el viernes vivió una situación por demás de particular en su recorrida por la ferias de las artes que se desarrolla sobre la plaza Constitución en esta Semana Santa.

Según denunció Luis Santarrosa en el aire de Sin Galera, había concurrido con su familia a presenciar los distintos eventos que se realizan en ese lugar y en el momento en que se encontraban sentados en el sector gastronómico su hijo menor, de tan solo 4 años, recibió el impacto de una flecha en el pecho.

La misma provenía desde el sector donde se desarrollaba la obra circense y ocurrió en el momento en que uno de los artistas utilizaba un arco y una flecha para reventar un globo. Evidentemente el truco falló, la flecha siguió de largo, y tras transitar unos 10 metros terminó impactando en el pecho del menor que se encontraba sentado con su familia.

La flecha llegó ya sin fuerza a ese lugar pero de haber dado en otra parte del cuerpo o la cara la situación podría haber sido otra.

“Estábamos sentados comiendo una hamburguesa cuando de repente una flecha pega en el pecho de mi hijo”, relató Luis Santarrosa.

“Es tremendo, por eso lo quería compartir. Gracias a dios no pasó nada porque la flecha pegó de costado porque tiene una punta de flecha”.

“Estábamos sentado atrás del telón y todavía le digo al hombre, levantalo un poquito más porque me la das en el medio de la frente, se lo dije en broma pensando que no iba a pasar nada”, destacó el hombre.

“La idea es que cambie la modalidad. Me extraña que como artista no lo hacen para el lado de la carpa, además nos quedamos sin verlo”, manifestó.

“Deberían hacerlo pero sin poner en riesgo a la gente, tiraron como 20 veces para poder reventar el globo”.

La situación hoy se puede traducir como una anécdota pero muchos se preguntaron qué hubiera pasado si el niño hubiera estado a menos metros de distancia.