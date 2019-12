Polémica por la venta a través de Facebook de leche que entrega el Estado en los centros de salud

La venta de leche que entrega el Estado en los Centros de Atención Primaria volvió a generar polémica tras la aparición de ofertas en los grupos de compra venta de Facebook. Rápidamente, otras madres beneficiarias notaron que se trataba del producto que se otorga gratis a las personas con bajos recursos y estalló la bronca.

En diversas páginas dedicadas a la publicación de elementos para la venta en esa red social apareció una oferta publicada por una mujer que ofrecía leche en polvo entera marca La Serenísima que fueron reconocidas como de entrega grauita por parte de la Municipalidad en los centros de salud.

La oferta indicaba un precio de 250 por kilos y, a juzgar por la publicación, parecía que tenía varios paquetes para vender.

"Si no la necesita que no la retire más. Espero que el que se tenga que ocupar de estas cosas lo haga y esta señora no pueda retirar nunca más nada, porque no lo merece ni necesita", se quejó una vecina.

"Tengo conocidas que sus nenes toman más leche de lo que les alcanza la que le dan y cuando quieren pedir más porque les compran pero no les alcanza le dicen que tiene que esperar, y a estas personas nadie les dice nada, que la venden por redes en grupos de compra y venta", reclamó o tra.

"Es una vergüenza total que regalen la leche que les dan en los Centros de Salud. ¿Ppara qué la retiran si la van a andar vendiendo. Encima a $ 250 la vende, cuando a ella se la regalan. No se hace eso, cuando hay muchas criaturas que la necesitan", reportó otra mujer que planteó la polémica a este medio.

La pregunta que muchos se hicieron es quién controla estas acciones y qué sanciones hay para los que deciden comercializar productos que tienen prohibida su venta y que son entregados a personas en situación de vulnerabilidad social que no pueden adquirirlos.