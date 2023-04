Polémica por la quinta hora de clases: crece el desacuerdo en las familias de alumnos de las escuelas que la implementan

La escuelas de educación primaria anunciaron que sumaran una hora de clases diarias a partir del mes de abril, otras lo incorporarán progresivamente. A raíz de este comunicado una madre presentó una carta sobre las dificultades que la atraviesan a partir de esta extensión horaria y otros padres apuntaron que “cantidad no es lo mismo que calidad”.

En total son 18 escuelas las que tendrán una modificación horaria en su ciclo lectivo, la mayoría en localidades y parajes rurales, aunque también hay algunas en el casco urbano y hasta en el centro ampliado, como la número 6, la 7 o la 43.

Los sampedrinos compartieron su desacuerdo a La Opinión. Muchos manifestaron que esto implica modificar el cronograma de la familia, en algunos casos ambos padres trabajan, y que tienen que exponerse en las calles por la madrugada con sus hijos.

“Creo que tendremos que acostumbrarnos. Muchas cosas van a cambiar. No solo el ingreso y el egreso de los de turno tarde. Sino también los horarios de deporte. Los clubes deberán correr los horarios también y los comercios deberán abrir más temprano”, analizó Nadia.

Lidia tuvo muchas reacciones con un comentario que decía: “Pero, a ver, con una hora más o una hora menos, ¿no pueden hacer el sacrificio? Me parece que molesta más a los padres que a los niños, saben que en la secundaria van a tener muchas más materias y horas, y escuelas que hoy hay con doble turno, incluido viajes de por medio. Pregunten el sacrificio de los alumnos de escuela Agraria o de la Técnica Industrial, muchos los mandan a las escuelas donde los chicos van la semana entera incluso duermen ahí y sin embargo eligen así porque buscan lo mejor para sus hijos”.

Entre los mensajes, uno de los más destacado fue el de Virginia, que escribió: “No estoy de acuerdo con ésta modificación, no es solamente un cambio de horario, un inconveniente para algunos padres, etcétera, es que no hay un motivo sólido y real para hacerlo. Lo que verdaderamente importa es la calidad educativa no la cantidad. El aprender realmente es lo importante y fundamental, y aprenderlo bien. No pasar de grado por pasar, llegando luego al secundario chicos con serias dificultades para resolver problemas, para leer de corrido y mucho menos comprender un texto”

“Se ha dejado en el camino lo importante, la exigencia, el enseñar a pensar, el aprender a cumplir con las responsabilidades que se les asignan. Ahora resulta que una hora diaria hará la diferencia, cuando todavía hay escuelas en estados deplorables, escuelas sin mantenimiento, sin ventilador, estufa, ni condiciones mínimas para alumnos y también para que los docentes trabajen cómodamente como corresponde”, agregó y exhortó:

“Primero lo primero. Lugares seguros, aulas en condiciones, transporte, docentes bien pagos como es lógico para cualquier profesional que está formando a las futuras generaciones, dejen de usar a la educación para sus maniobras políticas y den las herramientas necesarias y reales para poder ofrecer una educación de calidad, eso es lo que es necesario, no una hora más donde como dije anteriormente sólo le complica los horarios a algunos padres y docentes también ya que para los que trabajamos en localidades, ruralidad o lejos de nuestras casas dependiendo nuestra labor debemos entrar más tarde para también salir más tarde llegando a cualquier hora a nuestros hogares”.