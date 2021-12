Polémica por la distribución de lo recaudado en la pollada de la Clínica San Pedro

El domingo, empleadas de la clínica San Pedro organizaron una pollada para recaudar fondos en el marco del conflicto que las tiene sin cobrar su salarios desde hace más de cuatro meses, tras el traspaso de acciones una vez que el directorio anterior decidió cerrar el sanatorio.

La pollada fue en el predio de Bomberos, con la colaboración de mucha gente que donó elementos para su desarrollo, y una gran cantidad de personas que colaboró y adquirió pollos asados para ayudar a las trabajadoras.

Sin embargo, hubo polémica. Un grupo de empleadas apuntó contra tres administrativas por repartir el dinero “en no más de 12 personas” y con criterios que establecieron que algunas participantes recibieran ocho mil pesos, otras 10 mil y otras 20 mil.

Aseguraron que la recuadación “estuvo por arribo de los 300 mil pesos” y consideraron que las empledas administrativas que se ocuparon de la distribución del dinero “usaron a los compañeros para su beneficio”.

Sostienen que repartieron la recuadación “a su criterio, a algunos más y a otros menos. Se creen las dueñas de la clínica”. Informaron que el argumento fue que los que más cobraron son quienes más tiempo pasan en el sanatorio.

“Ellas argumentan no darnos nada no porque no vendimos pollos sino porque no vamos nunca a la clínica a estar sentadas ahí, porque no hay nada. Las que no vamos todos los días y a toda hora somos las que tenemos que salir a laburar”, dijo en Radio Cuarentena la enfermera Karina Cardozo.

“A la clínica no viene nadie. Ni los exdueños ni los dueños ahora, la tienen tomada ellas, las administrativas”, dijo en alusióna Paula Esquivel, Cristina Corradini y Carla Stekete, señaladas en el comunicado como las responsables de la distribución del dinero.

“Mucamas y enfermeras vamos consiguiendo trabajo en otro lugar y vamos a la clínica las horas que podemos”, dijo Cardozo y agregó: “A la pollada fuimos todas, nunca nos dijeron ‘váyanse que no va a haber plata para ustedes'”.

Consultada al respecto, Paula Esquivel dijo que “no se juntó 300 mil pesos” y que xq dice q no se junto 300mil, y que “ya se habia dicho que lo recaudado era para los que no tenían trabajo”.