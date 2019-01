Polémica por campañas de control visual en barrios: "Los oftalmólogos de San Pedro están bastante disgustados"

El martes, el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), una institución nacional que nuclea a todas las sociedades y cátedras de oftalmología del país, emitió un comunicado a través de la Secretaría de Salud municipal para advertir sobre operativos oftalmológicos no avalados por la entidad.

Se trata de dos campañas de control visual y venta de anteojos promovidas una por el Movimiento Popular La Dignidad-Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), y otra por la Cooperativa Blanca Ortiz y el partido vecinalista Unidos por San Pedro.

Las campañas no cuentan "con nuestro respaldo profesional y quienes concurran se exponen por su propia decisión a recibir prescripciones y ventas sobre las cuales no existe garantía profesional", reza el comunicado que difundió el área que dirige el Dr. Guillermo Sancho.

Las organizaciones, por su parte, aseguran que los operativos están a cargo de oftalmólogos matriculados, y apuntan al "interés corporativo" como causa de la oposición. Las fechas previstas siguen en pie.

"Es peligroso"

En diálogo con La Opinión, el titular del CAO, Gustavo Bodino, señaló que "no tiene nada que ver que estén matriculados, esto no cuenta con el apoyo de la Secretaría de Salud de San Pedro, desconocemos cuál es el alcance ni que fin persigue. Nadie detecta una enfermedad debajo de un gazebo".

Señaló que "se priva al humilde de un examen completo", y que eso es lo que motiva la alerta, "porque somos celosos protectores de la salud visual de la población. No es una cuestión corporativa, sino del cuidado de la salud visual de la población. No quiero impedir que la gente que pueda necesitar".

Además, Bodino recordó que "San Pedro tiene hospital y oftalmólogos suficientes para las necesidades de la población con o sin recursos", y aseguró que los profesionales sampedrinos "están bastante disgustados, porque no se los ha consultado para esto".

"Llegar a lugares donde el estado no llega"

Consultado por este medio, Juan Ricardo Correa, del Movimiento Popular La Dignidad-CTEP, confirmó que "los oftalmólogos son profesionales, están matriculados y trabajan en la fundación Planeta Vivo, la consulta es gratis y lo que se cobran son los anteojos, a precios populares".

Sobre el modo de diagnóstico, explicó que los médicos "vienen con las máquinas", y que practican medición de vista y fondo de ojos. Luego, si es necesario, "con una entrega, en ocho días están hechos los anteojos, que cuestan entre 1000 y 3500 pesos, según la calidad del marco y el tipo de lentes".

"Me sorprende que el municipio, que no tiene una oferta oftalmológica en los barrios, salga a acompañar a una corporación. No tenemos problemas de trabajar con la Secretaría de Salud y con el Consejo de Oftalmología, y esto no es una cuestión de colores políticos sino una propuesta para colaborar con la gente y llegar a lugares donde el Estado no llega, en este tema y en otros, no tenemos problemas en trabajar conjunto", añadió. Las fechas previstas siguen en pie.

"No vendemos anteojos, sólo hacemos control"

Por su parte, Bibiana Di María, de la cooperativa Blanca Ortiz y el partido vecinalista Unidos por San Pedro, también fue consultada por La Opinión sobre el operativo que llevará adelante la Fundación Argentina de Baja Visión, con la que firmaron un convenio.

"Son oftalmólogos matrículados y llegan por la necesidad. Hace tres meses el hospital tenía el aparato de fondo de ojos roto y es una práctica cara, hace tres o cuatro meses lo hicimos, y la Fundación recorre el país haciendo esto mismo. Los que ya pasaron por el operativo deben tener la receta con el sellito", informó.

Sobre el comunicado del CAO, dijo: "Toda ayuda social que uno intenta hacer por ahí toca otros intereses. No hemos tenido ningún problema, no sabemos qué es lo que pasó". "Hemos hecho capacitaciones de Sedronar y estaba enterada la Secretaría de Salud, no tenemos problemas con ella", añadió sorprendida por la advertencia de la que se hizo eco la dependencia municipal.

Por último, recordó que en campañas similares hubo "una situación con el Colegio de Ópticos" por la venta de lentes más económicas, pero que no es el caso: "Nosotros no vendemos, sólo hacemos el control". Aunque estaba previsto que tuvieran lugar del 30/1 al 2/2, postergarán el operativo "15 días".