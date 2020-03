Polémica en la Escuela 6: "No viene de un país con alta circulación del virus y no tiene ningún síntoma"

Quien está a cargo de ese kiosko de la Escuela 6 y que también cumple la misma tarea en la Escuela Industrial comenzó un viaje en diciembre del año pasado, que continuó durante más de dos meses por países de Asia que no están dentro de los considerados "de riesgo".

A su regreso, la Secretaría de Salud tomó conocimiento de la situación por medio de la familia y tomaron precauciones de autoaislamiento, aunque no se activó el protocolo debido a la ausencia de síntoma alguno.

"Estuve en contacto con la familia. Hace 12 días el chico viene de Filipinas, y esa es la única cuestión. A partir del día de ayer, se dispuso que tienen que permanecer 14 días aislado. Él nunca presentó síntomas y además proviene de un país donde la circulación de virus no es alta", indicó el secretario de Salud, Guillermo Sancho, en diálogo con La Opinión.

Además, refirió que al no estar "dentro de los países de riesgo epidemiológico" y no presentar síntomas, no fue necesario activar el protocolo. "No tiene ningún síntoma nadie de la familia. En esta semana se cumplían los 14 días y se aisló de manera preventiva", añadió.

Las versiones que comenzaron a circular entre grupos de padres de alumnos que concurren a la institución, donde ayer dispusieron que los niños debían ir a la escuela con un kit de higiene personal, indicaban que el kiosquero había regresado "de Europa" y hasta se animaron conjeturar que "tenía síntomas". Luego de la difusión de esos mensajes, algunos padres retiraron a los chicos este miércoles por la tarde.