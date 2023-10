Playa Mansa cerrada, pero abierta para el acceso público

Las inversiones que concretó la Federación de Luz y Fuerza —sólo unas pocas de las previstas en la ordenanza de concesión que duró 30 años—, quedaron en el sector costero que pertenece al puerto y por ende a la Provincia de Buenos Aires.

Publicidad

Allí están el restaurante, la proveeduría, los cuerpos de baños y una guardería náutica cuya subconcesión se destinó, por lo que se sabe a un privado aunque se desconoce como se gestionó su habilitación.

Parrillas, iluminación y sector de camping cuentan con una buena superficie y por ello desde hace varios días, especialmente el pasado fin de semana se han visto acampantes.

El territorio que le fue devuelto a la Municipalidad es el que tiene algunas parrillas, el piletón y un complejo de cabañas cuyo dueño —también subconcesionario sin autorización— ha iniciado un proceso litigioso para reclamar a la comuna los elementos que son de su propiedad.

Aunque no hay anuncio oficial y los rumores sobre el destino que tendrá la parte pública no están confirmados, la gente ya comenzó a disfrutar de la costa y algunos se atreven a meterse en el agua. Todavía no hay seguridad y el mantenimiento está a cargo de personal municipal.

Hay proyectos que estimulan el retiro del alambrado y un anexo al paseo público que es reserva natural y que separa este lugar del Hotel Howard Jhonson.