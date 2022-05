Pizza y droga: Desde la cárcel Norberto Paz volvió a reclamar por su inocencia

Norberto Raúl Paz se encuentra detenido en la Unidad Penal Nº 3 de San Nicolás acusado de comercializar estupefacientes junto a su hijo Leonardo Paz, que se encuentra alojado en la misma unidad y su nuera, Sandra Verón, a quien le otorgaron una medida de arresto domiciliario.

A pesar de los argumentos expuestos por la justicia los imputados continúan reclamando por su inocencia y desde el pabellón en el que están detenidos volvieron a reclamar para que se los escuche y puedan recuperar la libertad.

Anteriormente, Norberto Paz, el pizzero que fue detenido en una casa de la calle Nieto de Torres al 400, ya le había enviado una carta el juez de garantías Ricardo Pratti, y ahora volvió a hacerlo pero tuvo como destinataria la fiscala que instruye el caso, la Dra. María del Valle Viviani.

“Estimada doctora , quien suscribe, Norberto Raúl Paz , me dirijo a usted por este medio para pedirle tenga usted misericordia”, comenzó manifestando el acusado.

“Por favor, créame lo que le digo, a usted le parece justo que según la policía me siguió dos años y jamás detuvieron un solo comprador, tampoco a quien supuestamente me vende esa droga”. “Todo eso fue una maniobra de la policía para robarnos a mi hijo y a mí. Siento en mi corazón que usted es una señora justa por eso le escribo, por culpa de lo sucedido pierdo mujer con familia, ellos no tienen como sustentarse, por favor haga una revisión completa de la investigación. Si eso hubiese sido mío me hubiese hecho responsable, y me beneficiaba con la ley del arrepentido, por favor créame, no soy la persona que ellos le hicieron creer”, destaca en el escrito Norberto Paz.

“Dios me cambió la vida, le ruego me oiga, soy inocente, además estoy algo enfermo y viejo, no me merezco estar preso injustamente”, reclamó el hombre de 66 años.

“Dios la bendiga y toque su corazón. También tiene dos años de escuchas y no hay nada que me vincule al narcotráfico, mi celular tiene como un año con el mismo chip. Dios la bendiga”.

Norberto Paz fue detenido por el personal de drogas ilícitas en su casa de nuestra ciudad, mientras que Leonardo Paz y Sandra Verón fueron apresados en la localidad de Lima en el marco del operativo conjunto que se realizó durante la jornada. Ese día se secuestraron varios elementos que fueron avalados por la justicia para avanzar con la imputación dictar la prisión preventiva de los tres acusados.