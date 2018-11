Pirotecnia cero: tras el fallo de Miramar, empresas piden al gobierno que no aplique la ordenanza

La Corte Suprema bonaerense declaró inconstitucional una ordenanza del partido de General Alvarado, cuya ciudad cabecera es Miramar, en la costa atlántica, que impedía el uso y venta de pirotecnia. Tras ese fallo, las empresas que forman parte de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA) quieren que todos los municipios se hagan eco.

En San Pedro, la ordenanza rige desde 2016, aprobada por el Concejo Delibeante y promulgada por el gobierno de Cecilio Salazar tras una iniciativa del exedil socialista Fernando Nouet. La empresa Cienfuegos cuestionó judicialmente la medida y ahora vuelve a la carga tras el resultado favorable en el Máximo Tribunal provincial.

"La Corte decidió sancionar la inconstitucionalidad de este tipo de ordenanzas porque vulnera el ordenamiento jurídico. Al existir un organismo regulador como el ANMAT, un municipio no puede modificar ni las reglamentaciones de uso ni la de venta ni el tráfico, que era una de las cuestiones que se abordaba", señaló el vocero de Cienfuegos, Alejandro Paolini, en diálogo con Sin Galera, el sábado.

Paolini informó que la compañía a la que representa remitió una carta documento al gobieno local en la que solicitan que se asbtenga de aplicar la ordenanza. De lo contrario, aseguran, seguirán el planteo en la Justicia, donde esperan un resultado similar al de Miramar.

“La carta documento no es una acción legal, es un pedido de consenso", dijo el vocero y agregó: "Si después de esto, después del intento, no se da marcha atrás, nosotros algo tenemos que hacer". La acción ya fue implementada en cada uno de los distritos donde hay ordenanzas similares.

"En San Pedro no nos han recibido", se quejó Paolini, quien explicó que en cada distrito donde surgió la problemática propusieron "sacar de la venta los 14 productos que hacen más impacto auditivo". En ese sentido, señaló: "El tema de las mascotas nosotros lo entendemos, pero también hay que entender que es una actividad que tiene una ley nacional”.

"Nosotros tenemos una línea que está diseñada con veterinarios, que no supera los 80 decibeles. En su momento, una marca de alimentos de perros se acercó para hacer fuegos artificiales que pudieran salir a la venta y no perjudicar, y si bien no se llegó a un acuerdo comercial, el producto quedó diseñado y en producción y no le hacen mal a los animales", contó.

El vocero de Cienfuegos aseguró que esa propuesta fue elevada al intendente Salazar y reveló: "Ni siquiera nos atendio el telefono". Paolini informó que el gobierno ya recibió la carta documento y consideró: "Hay un nivel de responsabilidad que la clase dirigente y los intendentes deben tener”.