Pirotecnia cero: sin mención a la ordenanza vigente, aprobaron la adhesión a la ley provincial

El Concejo Deliberante aprobó en la última sesión la adhesión de San Pedro a la ley provincial de Pirotecnia Cero, aunque a nivel local rige una norma al respecto desde 2016, que es más restrictiva.

Una de las novedades que trae la ordenanza aprobada es que las sanciones ahora serán más severas, puesto que la normativa provincial castiga con multas de entre cinco y 50 haberes de un agente de la policía bonaerense, mientras que en la local era de entre uno y 20 salarios mínimos municipales.

La otra es que, además, dispone que en caso de que el involucrado en el uso de pirotecnia sea un menor de edad, “la sanción será impuesta al adulto responsable” de la persona sindicada como quien utilizó cohetería.

Aunque en San Pedro rige una ordenanza —que no perdió vigencia por esta adhesión, puesto que es más restrictiva y no fue derogada—, no hubo mención alguna a ello en el recinto, donde la única que habló fue la presidenta de la comisión de Peticiones, Candelaria Cuscuela. Sí fue mencionado en el expediente, entre los considerandos.

La excamporista ofició un discurso prácticamente como si no existiera la ordenanza local. Hasta destacó como “un cambio de paradigma” aspectos de la ley provincial que son más permisivas que la norma local, que no permite el uso y venta de ningún tipo de pirotecnia, ni siquiera de fuegos de artificio no sonoros, que necesitan autorización del Municipio para utilizarse en eventos especiales.

En la sesión estuvieron presentes integrantes del grupo TGD Padres TEA, que celebraron la adhesión municipal a una ley provincial que no modifica lo que desde 2016 tiene en la ciudad campañas anuales para evitar el uso de la pirotecnia, prohibida desde entonces.

Integrantes de TGD Padres TEA presenciaron la sesión.

En muchos distritos hubo modificaciones a normativas locales para adecuarlas al debate con las empresas productoras de fuegos artificiales con el objetivo de que sólo se restrinja, como establece la ley provincial, la pirotecnia de alto impacto sonoro.

Quedará para el próximo período legislativo analizar si amerita que en San Pedro también haya que adaptar la norma local a la provincial y que sea menos restrictiva. Por lo pronto, al no derogarla en la adhesión aprobada, sigue vigente para su aplicación en los puntos que profundizan los aspectos que regula la norma bonaerense.

Lo que sí hicieron en el expediente fue derogar la ordenanza que ya estaba sin efecto desde 2016 y que detallaba cómo debía procederse a la comercialización, una normativa que al sancionarse la de pirotecnia cero había quedado obsoleta.

El debate con las empresas en San Pedro llegó a la Justicia, donde Cienfuegos demandó al Municipio y a los concejales que aprobaron aquella ordenanza de 2016.