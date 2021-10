Piratas del asfalto: sigue sin aparecer el camión con fertilizantes robado en la ruta 9

Choferes y empresarios han expresado a través de las redes sociales su preocupación por el crecimiento de los hechos de piratas del asfalto en esta región. Si bien San Pedro no aparece en principio como el punto en cuestión, sí figura como uno de los sectores afectados ya que algunos de los hechos mencionados se registraron en cercanías de esta jurisdicción.

El último episodio denunciado se originó hace una semana en el límite de San Pedro con Ramallo, ya en jurisdicción de la vecina ciudad. Lo preocupante para el responsable de la empresa damnificada es que aún no se sabe nada del camión robado, ya que habitualmente, cuando suceden hechos de piratas del asfalto, los vehículos aparecen abandonados en algún punto no muy lejano de donde fue sustraído. En este caso no se han producido novedades hasta el momento.

La Opinión pudo dialogar con el responsable del rodado sustraído, quien aseguró preocupado que no saben nada del camión, un Iveco de verde dominio LYQ 784 y un semirremolque con chapa patente HXL 835.

El robo se produjo el miércoles 20 de octubre cuando el vehículo circulaba por la ruta 9 a la altura del paraje Las Bahamas, en el partido de Ramallo. Había partido del puerto de San Nicolás y llevaba como destino la provincia de Misiones, transportando un producto fertilizante proveniente de Países Bajos, de un alto valor adquisitivo, que es utilizado en las producciones de yerba y tabaco.

El rodado fue interceptado alrededor de las 18.00 por una banda de piratas del asfalto que obligó al chofer a descender y subirse a una camioneta Volkswagen Amarok en la que fue privado de su libertad durante varias horas mientras se apoderaban del camión y desaparecían de escena.

El conductor del camión fue paseado por los delincuentes durante toda la noche y liberado recién a la mañana siguiente en jurisdicción de la localidad bonaerense de Cañuelas.

En principio el damnificado pretendió radicar la denuncia en nuestra ciudad y tomó intervención la DDI San Pedro- Baradero aunque posteriormente, por cuestiones de jurisdicción, correspondió a que todas las actuaciones sean remitidas a la ciudad de Ramallo e investigue la fiscalía que conduce Ariel Tempo.

La situación es preocupante y algunos se atreven a relacionar lo sucedido con un hecho acontecido sobre la ruta 191 en jurisdicción de Pueblo Doyle, partido de San Pedro, cuando en septiembre pasado un camión perteneciente a una empresa de Arrecifes fue interceptado a la altura del puente de Villa Sarita y su chofer despojado de una fuerte suma de dinero que llevaba.

En esa oportunidad la banda también actuó fuertemente armada y se movilizaba en una camioneta Volkswagen Amarok. Por ese caso, tampoco hubo novedades relevantes respecto de la investigación.