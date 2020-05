Pinturerías en cuarentena: En "temporada baja", se toman pedidos por WhatsApp y entregan por delivery

Las pinturerías son uno de los comercios que fueron exceptuados de la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus a fines de abril y deben trabajar con un protocolo similar a otros rubros como son entre las 15.00 y 19.00, a puertas cerradas, sin atención al público y por pedidos vía WhatsApp o teléfono que se llevan por delivery, una modalidad inusual pero que obedece al contexto actual de pandemia que atraviesa Argentina.

La Opinión dialogó con propietarios de tres comercios de San Pedro asociados a La Guía Club que relataron la situación en la que funcionan y contaron que, si bien la situación no es la mejor, los clientes aprovechan que están en sus casas para "pintar" y, en consiguiente, se vende.

Javier, de Colorshop ubicado en Bartolomé Mitre 2570, explicó que "entregan pinturas" en el horario permitido y que "durante el día" atienden "todas las consultas" por teléfono al 424277 y servicio de mensajería instantánea. "Este sistema no es lo mismo, es un poco incómodo para todos y la atención con los clientes, pero es lo que hay y hay que respetarlo", admitió. Respecto de si se vende o no, explicó: "En el ámbito de las pinturas no es típico pintar en esta época, es temporada baja para el rubro ya sea por el colegio o porque llega el frio, pero se notó un poco más de movimiento de gente que aprovecha para pintar. No son vacaciones, uno en vacaciones no pinta por ejemplo, hoy el tiempo te permite mover los muebles que hace más de diez años que no movés y que hay que pintar detrás de ellos".

Jorge es propietario de Quimtex que funciona en Salta 1195 bajo la misma modalidad, por delivery tras pedidos vía telefónica y WhatsApp (3329-597079). Sobre la venta de productos, destacó que como "mucha gente está aburrida y tiene la posibilidad de pintar", lo hace: "No necesitas mano de obra calificada para hacerlo, podes pintar los marcos de las ventanas, puertas o lo que uno puede hacer en su casa. Esta época es temporada baja para el sector, pero se está moviendo un poco".

Por último, la familia Zucconi de pinturería Avenida que está en Sarmiento 1201 funciona a través de WhatsApp y con envío de mercadería a través del servicio de cadetería. También, se atienden clientes a través de una "ventana", explicó su dueño quien contó que tiene "dos empleados" a los que les paga "el sueldo" y demás como "puede". Y cerró: "Trabajé en Baradero y esta pinturería tiene más de 23 años, pase los 70 años ya. Mis hijas tienen 46, 41 y 37 años y como dice el dicho 'la experiencia es como el peine cuando te quedas calvo'".

