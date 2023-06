Una mamá organizó un sorteo y dijo: “Yo estaba trabajando y juntando para festejarle el cumple a mi hijo, dos sábados atrás me enfermé, no pude presentarme a trabajar y me echaron. El salón y algunas cosas, están pagas, pero me faltan cosas. El cumpleaños es el 8 de julio, así que todo aquel que quiera dar una mano, es bienvenido”. Su número de teléfono es 3329 393050 y se llama Jacqueline.