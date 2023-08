Pidieron 100 pesos para compra de boletines de de calificaciones y la gente opinó

Padres de alumnos se comunicaron con La Opinión preguntando sobre una colaboración que pidieron las autoridades desde la escuela secundaria N° 3 para poder tener el informe de las calificaciones de sus hijos en mano. En tiempos de viajes de egresados gratuitos, entrega de computadoras o becas del estado, resulta difícil explicar cómo es que no llegan las cartulinas o el dinero para comprarlas. Las opiniones llegaron y como siemopre hay a favor y en contra.

Quienes estuvieron de acuerdo apelaron a los deberes que tienen como padres para pagar las cooperadoras correspondientes de cada escuela. Si bien no son obligatorias terminan proporcionando todo aquello que no llega o al menos no llega a tiempo en que lo necesita la comunidad educativa.

“Años, pila de años qué no se mandan boletines, registros ni tizas. Para eso se paga cooperadora. Las escuelas son públicas, pero hay qué mantenerlas, acá se quejan porqué el estado debe solventar todo, ¿Pero cuántos pagan la cooperadora? Es cierto qué cada uno hace lo qué se le canta con su plata, pero para comprar un paquete de cigarrillos no se quejan tanto”, comentó Patricia.

Estefi por su parte dijo: “La gente se queja de todo. Hoy en día $ 100 no son nada. Qué les cuesta pagar si es para algo de sus hijos”.

Hugo, además comparó los cien pesos con el valor de otras cosas, concluyendo que con esa plata no alcanza para comprar nada: “Gente con $ 100 no comprás ni un alfajor. ¡Un chupetín $ 70 pesos! Y seguro que los que se quejan no pagan ni la cooperadora de la escuela”.

Por último Morrison, agregó: “Está perfecto, gastan en cigarrillos, tarjetas para celulares ¿Y se quejan por $ 100 pesos que son para sus hijos? Qué caraduras por Dios, ni cooperadora pagan y ¿tienen el tupé de reclamar? Qué bronca que dan estas cosas”.

Desde la otra vereda se encuentran quienes indignados ante tal pedido, culpan al Estado por no hacerse cargo de los gastos. Además, muchos advierten votar este domingo con conciencia, si queremos que la situación mejore.

Juli dijo: “Opino que hay que pensar bien a quién van a votar. Y pensar bien quien maneja el Consejo y las diferentes instituciones si queremos educación pública a futuro”.

“Díganle a los políticos que hagan menos boletas y que la plata la donen a las escuelas. Cada página de las boletas sale 24 pesos y vi boletas que tienen 9 páginas. Saquen cuentas”, opinó Jorge.

Anita comentó: “El material lo debe proveer el estado, no la cooperadora. Paguen o no. Educación pública y gratuíta”.

“En mi época el Ministerio de Educación enviaba los boletines. ¿Se ve que ahora no?”, preguntó Yanina.

Roberto, además comentó sobre el estado en el que se encuentran las escuelas: “Si alguien vio en las condiciones que se encuentran no es poco decir. Destruidas las sillas, las mesas son de los años 80, las ventanas sin vidrios y no cierran. El domingo cuando voten, vean ustedes cómo están.

Algunos dijeron que la escuela secundaria N° 3 no es la única que pide que colaboren con dinero.

Anita escribió: “En el terciario sale $ 500 la libreta para las notas”.

Gabriel no especificó en qué colegio, pero dijo: “Yo pago 4 mil por año, que cobra la escuela más 2400 de fotocopias”.

Y Maia compartió una foto de un comunicado que le hicieron en el Jardín 919, donde se les notifica que deben pagar un bono de 6 mil pesos de materiales por alumno.

Por otro lado, Mercedes desde la provincia de San Luis comenta: “Buenos Aires, qué provincia atrasada. Acá en San Luis tenemos boletines digitales, los cuales recibe el tutor en su correo”.