“Necesitamos urgente una enfermera para nuestro Centro de Salud de La Buena Moza, ya que no hay nadie que atienda. No tenemos medicamentos, ni quien nos coloque las inyecciones, nadie para tomar la presión. Por favor, no se olviden que acá vive gente y también necesitamos! Gracias”, reclamó Débora a través de La Opinión.