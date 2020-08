Piden el traslado para Gael: "Están esperando desde anoche y después de tantas horas le dicen que no hay ambulancia", explicó su abuela

El pequeño nació el pasado viernes y su mamá esta esperando que Pami y la Clínica San Pedro hagan posible el traslado desde este sábado por la noche. Este domingo después de horas de espera le informaron que la ambulancia no está disponible. "La tienen sentada en una cama con todos los bolsos, ella tuvo cesárea y el bebe no tiene el paladar desarrollado, por eso no puede tomar el pecho, por favor, necesitamos que hagan algo".