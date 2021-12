Piden cadena de oración por el boxeador Kevin Espíndola, que está internado en terapia intensiva del Hospital

Familiares y amigos de Kevin Espíndola piden cadena de oración por el boxeador quien permanece internado en coma inducido en terapia intensiva del Hospital Emilio Ruffa donde ingresó el miércoles a la madrugada tras un episodio en su casa de Ansaloni al 400.

“Tomó una mala decisión y pudieron agarrarlo a tiempo. Estamos muy mal, es terrible y estamos esperando que él hable para saber qué pasó porque se dicen muchas cosas. Con su pareja se separaron muchas veces pero ahora no sabemos qué pasó, él tomo esa decisión y queremos qué el hable”, expresó su hermana Agostina a La Opinión.

En redes sociales usuarios propagaron el pedido por la salud del deportista. Sobre su estado actual, Agostina explicó: “Está en un coma inducido. Siempre estuvo igual desde que llegó, en terapia intensiva. Hay que esperar, primero eran 24 horas que había que esperar. Ahora iban a dar otro parte médico para ver si lo despertaban. Lo pusieron en coma inducido porque estaba en un estado de nerviosismo”.

Kevin Espíndola.

Espíndola, padre de dos hijos, peleó por última vez en septiembre en una velada en Banfield, el club en el que entrena, y le ganó por puntos al pampeano Walter Ramón Álvarez. “Ganó y lo suspendieron hasta diciembre por una pelea no homologada por la federación (N. de R.: Federación Argentina de Boxeo -FAB-) porque no se hizo todo legalmente”, detalló su hermana, quien aseguró que eso lo alejó del boxeo y en los últimos meses no estaba entrenando.

Kevin es uno de los últimos grandes boxeadores que dio San Pedro. En 2014 fue a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nankín, China, donde por un error del entrenador de la Selección Argentina llegó tarde al pesaje de la contienda y fue eliminado. Su carrera continuó en Los Cóndores, el equipo nacional que participó de la Liga Mundial de Boxeo de la Asociación Internacional Aficionado (AIBA) donde tuvo varias peleas y creció como púgil.

Antes de la irrupción de la pandemia de coronavirus, le surgió la chance de combatir en Alemania por el título mundial juvenil del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el local Piter Kadiru. El evento se pospuso varias veces hasta que se canceló y, por cuestiones externas, se quedó sin una ocasión importante de ascender deportivamente.

Entre medio tuvo una chance de otra pelea en Inglaterra y, con el objetivo de ser el mejor pesado de Argentina, se midió en junio de este año con Leandro Robutti en Oncativo, Córdoba, por el título argentino que no se pudo traer a San Pedro como sí lo hizo Rinaldo Ansaloni 62 años antes.

Antes de presentarse en Banfield frente a Robutti y quedar con un récord como profesional de siete triunfos y tres derrotas, Espíndola enfrentó y fue derrotado por Jorge Arias en una velada llevada a cabo por la promotora de Marcos “Chino” Maidana en el camping Las Clavelinas de Escobar y se transmitió en vivo por Canal 9.