“Hola, queremos saber si por intermedio de ustedes pueden hacer algo por este animal, que está tirado en calle Camelino al fondo hace más de una semana. No se puede parar, está abandonado y ya no sé con quién hablar o algo por ese animal, porque los dueños lo dejaron tirado. Recién le alcancé agua, pero no me dan bolilla”, reportó 407.