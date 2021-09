Pesar por el fallecimiento del empresario Néstor Casal

Con profunda tristeza nos toca despedir a un vecino de los que no abundan, de esos que hoy no sobran y dedicaban su vida planear como progresar a pesar de los constantes obstáculos que el propio sistema le ponía en el camino.

Este sábado a los 57 años falleció Néstor Casal, activo como pocos e inquieto por pensar que aun algo se podía hacer.

Responsable y solidario con todos, sin hacer excepciones, solía a menudo compartir sus pensamientos y análisis de la actualidad de la ciudad y por medio de La Opinión, a principios del mes de junio logró a través de la publicación titulada “Manifiesto original”, comunicar una reflexión sobre los gobernantes, sus sueldos y “los que trabajan”.

Hijo de docente y empleado bancario, excelente esposo y padre brillante, no tuvo ningún problema en reconocer todo lo que tuvo que pasar para poder lograr una estabilidad ante un estado que en muchas oportunidades le dio la espalda, y como él mismo lo expresó “San Pedro me trato muy mal, nadie me dio ni bolas, todas puertas cerradas”, y agregó: “Decidí que no necesitaba ni quería nada de nada con San Pedro en negocios, es donde vivo, pero no donde como”.

“Mi vida resumida en una foto”, así de simple razonó Casal en cuanto a su esposa e hijos.

Néstor Casal fue titular de la empresa F&F Ingredients, residió la Cámara de Comercio Exterior del Centro de Comercio y fue designado por esa entidad para representarla en el Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro. Trabajó en Arcor hasta que decidió emprender sus propios proyectos hace varios años hasta que se chocó de frente contra un sistema desfavorable.

En la peor etapa de la segunda ola de la pandemia, en su última reflexión, dedicada a los políticos del Poder Ejecutivo y Legislativo nacional, provincial y municipal, advirtió que “continuaron cobrando hasta el último centavo de sus sueldos, sus dietas, sin siquiera intentar entender lo que al que trabaja le estaba pasando”.

“Estamos gobernados, sin distinción de color político, por una Banda de Saqueadores. La gran mayoría de ellos (los saqueadores que nos gobiernan), parásitos que nunca podría vivir de la actividad privada y a la vez mantener los privilegios que tienen y que los ha transformado en una casta superior, la verdadera elite de nuestro país”, señaló en esa publicación.

¿Pensaste alguna vez que, en una localidad pequeña como la nuestra, cuando te cruzas con un concejal, un político en la calle, vos deberías caminar erguido como un roble, a pesar de no tener casi fuerzas para seguir y el supuesto representante de todos debería pasar a tu lado con la cabeza gacha, lleno de vergüenza?

¿Sabés por qué no lo hace? Por impunidad. No gobiernan para nosotros, no gobiernan para los que nos esforzamos y no se lo hacemos saber. No les importa lo que nos pasa. Ellos igual reciben, indefectiblemente, no importa el estado económico, social de la ciudad, sus ingresos todos los meses.