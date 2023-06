Perros que muerden: “Hay un gran vacío en el municipio, ya que nadie se hace cargo”

En mi barrio hay un perro muy violento que constantemente amenaza y muerde, pero nadie parece poder hacer nada. Se trata de la esquina de E. Arnaldo y Padre Santana. A solo 4 cuadras del jardin Frutillitas.

Publicidad

El perro es una amenaza constante para motos, bicicletas y transeúntes que lamentablemente la única opción que encontramos es esquivar la zona.



El día lunes a las 10.00 de la mañana yo fui atacada por el perro cuando circulaba en la bicicleta y no lo pude evitar. Afortunadamente pude escapar sin caer de la bicicleta, pero sufrí una grave lesion en mi tobillo derecho.



Quisiera denunciar que en el Departamento Canino (quienes son los responsables) y sostienen no tener herramientas para hacer nada. En la comisaria quise hacer la denuncia y me advirtieron que no serviría de nada, y en la Fiscalía lo mismo. No quisieron tomarme la denuncia.



Es una situación que muestra un gran VACÍO en el municipio, ya que nadie se hace cargo. Hay perros agresivos por toda la ciudad, cerca de los jardines, cerca de zonas turísticas y nadie hace nada.



La única solución que dicen por lo bajo es la justicia por mano propia, pero qué pasa si un perro ataca a un niño. Ni la peor justicia contra un pobre perro puede devolver la vida a ese niño o quitarle el trauma”, reportó #246.