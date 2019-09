Perros mordieron a una mujer en Maestro Reyna e Hipólito Yrigoyen: "Por favor, que alguien haga algo"

Este martes una mujer se acercó a la redacción de La Opinión para relatar que fue atacada por perros en la vía pública y solicitar a las autoridades que tomen cartas en el asunto porque, según contó, no es la primera vez que le sucede en la misma zona.

Marianela fue atacada por dos perros en inmediaciones de Hipólito Yrigoyen y Maestro Reyna, y asegura que conoce al propietario, con quien su madre luego tuvo un altercado, cuando fue a verlo tras el episodio y la asistenia en el Hospital que tuvo que requerir

"Me mordieron dos perros de los mismos dueños que el año pasado me mordieron también. Quiero hacer el reclamo para que Inspección a quien le corresponda se haga cargo de estos animales", dijo la mujer víctima del caso a La Opinión. El hecho sucedió el lunes, en Maestro Reyna e Hipólito Yrigoyen, a dos cuadras de la casa de Marianela.

"Quiero que ellos se hagan cargo, tuve que gastar en medicamentos, en remis, en la Guardia no me pudieron suturar porque me falta un pedazo. Cuando volví de la Guardia, con un dolor terrible, mi mamá se acercó a la casa de los dueños para que me ayudaran a comprar los medicamentos, que son carísimos. Esta persona agarró la receta, la rompió y la tiró a la basura", relató.

"Lo que pido es que hagan algo con todos los perros, te pueden hacer caer, gracias a dios a mí no me pasó más que esto, pero te pueden hacer caer y darte la cabeza contra el pavimento, yo por suerte iba sola, yo tengo un nene", señaló la mujer.

"Quiero que las autoridades, por favor señor intendente, se hagan cargo, que tomen medidas con estos perros que están en la calle o que los dueños los dejan afuera", dijo y consideró: "¿Quién me va a pagar los remises para ir a trabajar todos los días?. Ahora tengo que hacer reposo una semana y curaciones todos los días, no puedo manejar. Quiero que alguien haga algo".