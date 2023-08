Perros maltratados: denuncian que desaparecieron del lugar donde el dueño los mantenía cautivos

Este jueves, proteccionistas de animales denunciaron a un hombre que tenía perros “en las peores condiciones” y al que señalaron como “agresivo”. Intentaron hablar con él y tras su visita los perros desaparecieron.

Todo comenzó el martes, cuando las representantes de Voz Animal fueron alertadas por las condiciones de vida de seis perros que estaban atados a la vera de la ruta, “camino al Aeroclub”.

Describieron que tenían una “soga muy cortita” y uno de los perritos “tenía animales muertos a su alrededor y excremento de él mismo”

En primera instancia, relataron que lograron hablar con el propietario del terreno donde estaban estos animales, el cuál se excusó y dijo que los tenía así para evitar que se crucen a la ruta y protagonicen un accidentes, ya que él no estaba para “pagar ningún tipo juicio”.

Las jóvenes le ofrecieron cercar y limpiar el terreno para que sea un hogar adecuado para vivir, así como a adoptar algunos canes. A lo que respondió con buena voluntad en un principio, pero después se retractó.

Aún así, lograron rescatar un canino: “Le corta la soga que tenía en el cuello el perro, me lo tira encima y me dice: ‘llevatela, llevate ésta, pero no las quiero volver a ver. Estos perros mañana los voy a sacar de acá’”, relató una de los miembros de Voz Animal.

Al día siguiente volvieron, y de cinco perros solo quedaba uno. Este panorama generó preocupación en las proteccionistas por lo que decidieron proceder a una denuncia.

Según les dijo este vecino, los animales fueron llevados con un familiar a Ingeniero Moneta, pero esta respuesta no tranquilizó a las personas que luchan por condiciones de vida dignas y saludables para las mascotas.

“Ahora fui a hacer la denuncia porque necesito saber qué es lo que pasó con esos perros. Necesitamos saber si es realmente que los perros están en Ingeniero Moneta. Nosotros teníamos para darle todo lo que ellos necesitan: tenemos tránsito, tenemos lugares para llevarlos y que estén bien, de hecho tenemos varios animales, tenemos un terreno donde en este momento hay cuatro animales que rescatamos, que ya están totalmente curados para darse en adopción”, expresó una de ellas.

“Qué va a pasar con este perrito que él se quedó, no queremos que siga ahí, no es una persona que está capacitada para tener animales. Los vecinos ya han hecho denuncias desde el 2017. Va, los agarra de la calle y los ata ahí para hacerlos pasar hambre”, agregó la mujer.

Por último, manifestó: “Es tristísimo que haya gente así y que nadie haga nada. Nos sentimos completamente solas de parte del Estado, de parte de todos. Completamente solas, la gente ayuda en lo que puede y uno hace lo que puede, sí, pero nosotras solas. Somos chicas y nos metemos solas a estos barrios, hemos ido a La Tosquera a rescatar perros, al basural, y la verdad que nos sentimos sumamente desprotegidas”.