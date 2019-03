Perros callejeros: Una joven de 19 años en moto fue atacada en Pellegrini y Las Heras

Pese a los "controles" del Departamento Canino, dependiente de la Secretaría de Salud, los ataques de los perros callejeros no cesan y esta vez le toco a una joven de 19 años que circulaba en moto por la zona centrica.

"Eran apróximadamente las 20.00, ella iba en moto con otro chico y cuando llega a la esquina de Pellegrini y Las Heras la atacó el perro que corre a todo el mundo, el cabezón blanco y la mordió en el pie derecho", explicó Facundo, su papá, a La Opinión, quien además agregó: "Cuando fue al hospital le hicieron las curaciones y hoy le aplicaron la antitetánica, pero imaginate que hasta el médico le preguntó si había sido ese perro, porque ya lo reconocen".

Milagros junto a Facundo radicaron la denuncia en el espacio destinado a la oficina municipal, en Lucio Mansilla al 2500. Allí le tomaron los datos pero la respuesta que recibieron fue desalentadora: "Nos dijeron que no podían hacer nada, ya tienen más de 150 perros pero la municipalidad no les da alimento, y en esa circunstancia ya no saben qué hacer".

No es la primera vez que el vecino reclama por los animales callejeros. Hace casi un año, debió atravesar por la misma situación, siendo él la víctima. "No tengo nada en contra de los perritos, pero si no son buenos, si muerden a la gente, algo hay que hacer. La chica que me tomó la denuncia me explicó que ellos ya saben que son sólo dos los que muerden, pero que el municipio nunca se hace cargo de llevarlos ni de alimentarlos, ¿entonces cómo hacés?", expresó.