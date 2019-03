Perros callejeros: suman denuncias por ataques en pleno centro

Hace diez día La Opinión publicó elcaso de una joven de 19 años que había sido mordida por un perro callejero, que suele ubicarse en la esquina de Mitre y Las Heras. El animal es identificado por los vecinos y principalmente por los motoqueros, quienes sufren a diario las corridas de los animales, como "el cabezón blanco".

Este miércoles, una nueva denuncia fue reportada por una vecina, que relató: "Ayer, tipo cuatro de la tarde, en Mitre y Oliveira Cézar, me mordió un perro. Después se me vinieron encima como cuatro más, no sabia qué hacer, casi me caigo de la moto".

Pese a los continuos reclamos presentados en distintas oficinas del Municipio, parece no haber hasta el momento ninguna solución, ya que los animales continúan sueltos en la vía pública y sin ningun tipo de control.

"¿No pueden hacer algo? Es imposible pasar en moto, te corren y te tiran", detallaba la vecina que, enfurecida, explicó el accionar de los animales que la atacaron en pleno centro de la ciudad.

El pasado 27 de febrero reportaron a este medio al menos dos "denuncias" más en las que peatones "sufrieron las consecuencias de la furia de los animales". En Facebook, proteccionistas reclamaban "una solución urgente para los perritos que estan en la calle", mientras que otros se tornaban un tanto violentos y brindaban otro tipo de "posible solución".

Lo cierto es que en la experrera, hay más de 160 canes y las cuidadoras aseguran que "se hace difícil mantener la situación sin una bolsa de alimento", como también explican que "si el municipio decide levantarlos de la calle y les lleva comida, no habría problema en que haya más".