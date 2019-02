Perros callejeros: Preocupación por continuos ataques a peatones, ciclistas y motociclistas

Desde el Departamento Canino dependiente de la Secretaría de Salud que conduce el Doctor Guillermo Sancho, aseguraron que en 2018 practicarían controles y castraciones a los animales callejeros que habían sido detectados anteriormente, para poder disminuir el nivel de agresividad, sin embargo los vecinos continúan reclamando por los ataques.

En esta ocasión una vecina relató que circulaba "en bicicleta por el Paseo Público cuando el perro me atacó. Me operaron y me pusieron como siete clavos", dijo a este medio. Indicó que el animal se tornó tan agresivo que las heridas le llevarán ahora meses de recuperación y rehabilitación para recuperar los movimientos de su mano.

Otra mujer sufrió graves lesiones en su pierna cuando un can que merodea habitualmente frente al camping del Tiro Federal la corrió y la mordió. Lo mismo sucedió con ese perro de color marrón claro con un joven motociclista que cayó de su moto y sufrió varias lesiones.

A esos se sumó el caso de una jubilada que se dedica a hacer cobranzas "iba despacito para doblar de Sarmiento a Oliveira Cézar y ahí me agarró la pierna y me mordió. Fui a la clínica pero ahora me tengo que poner la antitetánica", dijo y agregó "los perros no tienen la culpa, los dueños son los que tienen la culpa".

Aparentemente los perros atacan continuamente a quienes circulan por la vía pública ya que en las últimas semanas han llegado varios reportes a La Opinión detallando situaciones similares, sobre todo en la zona costera.

Lo mismo ocurre con los vecinos que circulan en sus autos y denuncian que los animales "intentan morder las ruedas", como ya ocurrió en el mes de noviembre y diciembre con al menos un auto y dos camionetas estacionadas en inmediciones de la zona bancaria.

Así mismo en agosto del año pasado, con más de 100 firmas y solicitud de Banca Abierta, proteccionistas pidieron por la problemática de los perros callejeros, allí reclamaron el "incumplimiento de promesas" por parte del gobierno y exigieron programas que tiendan a evitar la proliferación de mascotas sin dueño en las calles de la ciudad.