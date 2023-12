Perro perdido: buscan a Bebito

Naiquén escribió: “Ayer a la tardecita me robaron del domicilio de mis papás a mi perra, responde al nombre de Bebito, y actualmente se encuentra como en la foto porque tiene el pelo corto y está castrada. Suponemos que alguien del sexo masculino se la llevó porque fueron dos minutos que mi mamá abrió la puerta del garaje para atender y la perra no se vio más y no se va más de la esquina cuando sale, pero no importa si se la llevaron o ella misma se fue y alguien la encontró. De igual manera, damos $30.000 pesos de recompensa porque la necesitamos con nosotros, tiene una familia, hace muchos años que está con nosotros. Se ausentó del domicilio cerca de las 20:30 del 07/12 por Saavedra al 1400, entre esquina Cruz Roja. Pedimos, por favor, que nos ayuden. Un nene de 5 años espera por ella y tiene una familia esperándola”.

En caso de tener alguna información comunicarse al 3329 668346.