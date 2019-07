Perdieron todo en un incendio y un vecino les construyó la casa con materiales que aportó la Municipalidad

El 20 de enero, una familia del barrio Futuro perdió todo en un incendio. Ese día, alrededor de las 21.30, Bomberos acudió a un llamado desde la calle 60, donde ardía en llamas una vivienda. Un desperfecto eléctrico había ocasionado el fuego, que provocó severos daños en la estructura.

Este viernes, antes del Día del Amigo, recibirán la llave de la casa nueva construida en el mismo terreno donde estaba emplazada la vivienda destruida por el fuego, con materiales aportados por la Municipalidad y la mano de obra del constructor Gabriel Leiva, vecino del barrio, que se ofreció a donarles el trabajo.

"Yo soy vecino, estoy a una cuadra. Ellos perdieron todo y se les iba a hace muy difícil reconstruirla, por eso me ofrecí a donarles la mano de obra y por suerte el municipio les dio los materiales", contó Leiva a La Opinión este miércoles, mientras hacía los últimos retoques.

Gabriel Leiva no conocía a la familia damnificada más allá de un saludo diario por compartir vecindario. El día del siniestro, les ofreció su casa y los contuvo allí hasta que llegó la intervención de Desarrollo Humano. Luego consiguieron una casa prestada, en la que vivieron hasta ahora, cuando regresen al terreno a habitar su nuevo hogar.

"La obra la empezamos en febrero, marzo, no recuerdo bien. La iba haciendo de a poco, en las horas libres de mis trabajos particulares. Traje a un empleado, al que le pagué de mi bolsillo, para que me ayude, sobre todo con la parte de abajo y Esteban, el dueño de casa, también me dio una mano", relató Leiva.

La casa nueva tine una cocina comedor, un dormitorio y un baño, y está el espacio preparado para construir una habitación más. "Estamos haciendo los últimos retoques de pintura y ya va a estar lista para entregarla", anunció el vecino solidario que construyó el edificio.

"A mí me tocó por una cuestión solidaria. Yo siempre ayudo con comedores y esas cosas, a la gente que necesita, a los centros educativos. Yo soy así, solidario. Es para ayudar a la gente, siempre lo hice y lo voy a seguir haciendo, lo siento así", dijo Gabriel Leiva. Pronto la casa será entregada formalmente a la familia que perdió todo en el incendio.