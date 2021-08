“Pensamos en los papás que empiezan este camino, que es largo pero se vuelve a ser feliz”

La tragedia de hace una semana atrás que se cobró la vida de dos menores de 17 años y provocó lesiones de diferente gravedad a otros tres jóvenes, enlutó a la ciudad y provocó un cimbronazo difícil de asimilar.

En el camino hay familias, amigos y compañeros de escuela, entre otros, que deberán continuar afrontando la vida y haciéndose fuertes ante el dolor.

La semana fue dura y se la transitó como se pudo. En el Instituto Ntra. Sra. del Socorro se ofreció una ceremonia transmitida por streaming relacionada al accidente y el viernes hubo una interesante reunión guiada por profesionales y que sirvió de mucho a los participantes por los temas que se abordaron.

En San Pedro, existe un grupo de padres que perdieron a sus hijos que se conformó con el único objetivo de acompañarse, escuchar y entre todos pasar el momento lo mejor posible respetando la posición de cada familia.

El Grupo Renacer se formó hace 15 años por iniciativa de César Nasta y mucha gente que se fue sumando siempre detrás de un mismo objetivo.

Stella Focquaert, es una mamá que perdió a su hijo hace 16 años, y en dialogo con Sin Galera no solo recordó cómo se gestó la iniciativa sino también lo que se siente y cómo se puede estar mejor a pesar del dolor que significa perder un ser querido.

“Nos cuesta a nosotros habiéndolo pasado”, manifestó la mujer en relación al fatal accidente del domingo anterior. “Esto nos movilizó porque el miércoles nos reunimos y todas las mamás coincidimos en que lo del domingo fue terrible, nos movilizó muchísimo”.

“Pensamos en los papás que empiezan este largo camino, que es largo y no es fácil, pero se vuelve a ser feliz a reírse, a disfruta de los demás hijos, de los nietos, disfrutas de la vida”, aseguró.

“Lo importante es estar al lado, tenernos paciencia porque no somos los padres los únicos que sufrimos, también están los amigos, los hermanos, todos tenemos que hablar”.

“No es necesario dar concejos, sino decir estoy acá, te doy un abrazo”

Durante la entrevista Fockuaert habló sobre el trabajo del grupo y de qué manera se dan fuerzas entre las familias. “Tenemos mamás que en pandemia han tenido esta desgracia y llegar al grupo y no podíamos abrazarnos pero nos podíamos dar la mano y escucharnos”.

“Cuando una mamá llora hay que darle el momento, nos quedamos en silencio, la contenemos, pero hay que dejarla que se expresen”, resaltó y comentó: “Algunas no pueden ir al cementerio, otras van mucho, cada uno toma su camino y su forma de llevarlo”.

Con respecto al caso que la movilizó, Estela Fockuaert relató que su hijo falleció hace 16 años, “se llamaba Santiago. Uno a medida que va transcurriendo el tiempo va como se puede, a mí, estar con sus amigos me hacía bien, que cuenten sus anécdotas de cosas que no sabía que habían hecho. La vida sigue y a uno le parece que con la pérdida de un hijo no puede pasar ya más nada grave pero la vida sigue dándote golpes. Hay que afrontarlo y tener fortalezas para todo”.

“Muchas cosas cambian, algunas para bien y otras para mal, yo trato de sacar lo bueno. Aprendí a disfrutar de los momentos de las personas que quiero y no hacerme problemas de tantas cosas”.

“Habrá que ver algún psicólogo o algún especialista. Nosotros surgimos a través del dolor, no somos especialistas, lo hacemos de corazón y nos ayuda a nosotros porque el poder ayudar nos gusta”.

Las reuniones del Grupo Renacer son únicamente de mamás y papás, generalmente mujeres, se juntan una vez por semana, los días miércoles a las 14 horas en la casa de alguna de las participantes.