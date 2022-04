Pedido desesperado de una familia: una mujer necesita un traslado urgente pero “no hay cama en ningún lado”

La familia de una paciente internada en el Hospital espera con desesperación que Emergencias Sanitarias de la provincia de Buenos Aires disponga una cama para su traslado a un centro de mayor complejidad pero hasta el momento no tuvieron novedades.

Publicidad

La paciente se llama Silvia Gutiérrez y tiene 54 años. El domingo se descompensó en su trabajo y su jefe la llevó al nosocomio local. En la Guardia la atendieron y le hicieron una serie de análisis que, según contó Camila, su hija, “le dieron muy mal”.

“En la semana había tenido dolores de pecho y en el sanatorio Coopser le dijeron que eran dolores musculares. Se descompensó muy feo el domingo y nos informan que los valores de sangre están muy desequilibrados”, señaló la hija a La Opinión.

A la paciente le practicaron transfusiones y la pasaron a sala común. “Desde entonces está esperando. Necesita transfusiones de plaquetas y en el Hospital no hay. Además necesita un estudio especializado, creen que podría ser una lecuemia aguda, por lo que necesita ya un traslado urgente para esos estudios”, explicó Camila.

La joven agradeció al Hospital y a la Secretaría de Salud por las gestiones emprendidas para el caso de su mamá, pero indicó que hasta ahora fueron infructuosas. “Están haciendo lo imposible, pero en el San Martín no hay cama, en el Rossi tampoco, en El Cruce, en el San Felipe, ninguno tiene cama. Ella además de los estudios necesita comenzar un tratamiento urgente, la situación es muy crítica, ella está muy delicada, necesita ya, urgente el traslado”, precisó.

Su mamá había tenido un cáncer de tiroides anteriormente y se trataba en el Hospital Austral. “Con el tiempo le fueron cancelando algunos turnos y como todo, un poco se dejó estar, quizás postergó un poco los chequeos entre el trabajo y la vida cotidiana, ahora se descompensó en el trabajo y el jefe la llevó al Hospital y ahí quedó”, contó la hija.

“Quizás si llega la noticia a algún lado, a alguien importante, quizás se pueda hacer algo, porque no hay cama en ningún lado. Ella está estable, compensada y consciente. Nosotros estamos desesperados y no sabemos qué más hacer. Estamos súper agradecidos con todos, pero no pasa nada y ya no sabemos qué otra cosa hacer”, dijo Camila.