Paulo Carena necesita comprarse una prótesis y pide colaboración a los vecinos

Paulo Carena tiene 33 años y es de Santa Lucia. Hace 4 años comenzó a padecer una hernia de disco que fue diagnosticada por profesionales de San Pedro. De allí en adelante su problemática se acentuó y hoy necesita comprarse una prótesis de fémur y cadera que cuesta alrededor de $617.000. Es por ello que pide la colaboración de quién quiera aportar un grano de arena a la causa.

Un año después de este hecho, en el 2018, las piernas comenzaron a dolerle y el profesional que lo estaba atendiendo le indicó “que era un problema de las hernias”. Al no ver una evolución, se dirigió al Hospital de Clínicas en Buenos Aires y la segunda vez que asistió, ya no podía caminar: “El doctor me dijo que me olvide de todo y que me trate la cadera”.

Luego de varios viajes hacia la capital, pudo obtener el pedido de prótesis y lo presentó ante la municipalidad que le facilitó una silla de ruedas: “No la quiero, tengo 33 años y no está en mis planes usarla”.

“Me levanto tarde porque no duermo del dolor. No puedo caminar, no puedo hacer nada”.

Finalmente pidió la colaboración de los ciudadanos para que Paulo pueda volver a tener su vida normalmente: “Ya me cansé de políticos que prometen cosas, quiero volver a caminar”.

Quien quiera colaborar lo puede hacer a través de: Cbu 0140405403658750374332 / Alias cumbia.rusia.pato